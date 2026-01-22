В ГК ПО РЕПАТРИАЦИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДИАСПОРЫ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Баграт Боджгуа принял делегацию абхазских соотечественников, которую возглавил председатель Федерации абхазских культурных центров Явуз Атрышба.

В ходе встречи участники подробно обсудили вопросы, связанные с развитием и популяризацией абхазского языка среди соотечественников, в том числе вопросы организации и проведения онлайн-занятий для повышения доступности языкового образования. Особое внимание было уделено перспективам создания и развития программ студенческого обмена.

Также одной из тем обсуждения стала реализация различных молодёжных проектов, направленных на поддержание связей между молодыми представителями абхазской диаспоры и исторической Родиной, стимулирование их участия в общественной, культурной и образовательной жизни республики.

Отдельным пунктом повестки была государственная целевая программа по строительству жилья для репатриантов и местного населения.

Баграт Боджгуа подчеркнул важность поддержания и развития взаимоотношений, а также выразил готовность к дальнейшей плодотворной совместной работе.

Встреча прошла в тёплой и конструктивной атмосфере. Стороны обменялись мнениями и рассмотрели различные пути решения актуальных вопросов.