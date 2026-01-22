У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В г. Сухуме сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД в результате оперативно-профилактических мероприятий задержали Асландзия Алмасхана Отаровича, 1987 г.р. При личном досмотре у гражданина изъята стеклянная колба из-под лекарства, содержащая вещество, которое эксперты ЭКЦ МВД Республики Абхазия идентифицировали как наркотическое средство «метадон».
По данному факту Следственным отделом столичного УВД возбуждено уголовное дело в отношении Асландзия Алмасхана по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД.
