У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В г. Сухуме сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД в результате оперативно-профилактических мероприятий задержали Асландзия Алмасхана Отаровича, 1987 г.р. При личном досмотре у гражданина изъята стеклянная колба из-под лекарства, содержащая вещество, которое эксперты ЭКЦ МВД Республики Абхазия идентифицировали как наркотическое средство «метадон».