ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ Г. СУХУМ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 22 января 2026 18:48
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В г. Сухуме сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД в результате оперативно-профилактических мероприятий задержали Асландзия Алмасхана Отаровича, 1987 г.р. При личном досмотре у гражданина изъята стеклянная колба из-под лекарства, содержащая вещество, которое эксперты ЭКЦ МВД Республики Абхазия идентифицировали как наркотическое средство «метадон».

По данному факту Следственным отделом столичного УВД возбуждено уголовное дело в отношении Асландзия Алмасхана по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД.

