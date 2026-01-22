УВД ПО Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ЛИЦА, НАНЕСШЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЖИТЕЛЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. 22 января, примерно в 01:10, по улице Гумистинской, в непосредственной близости от дома №23 в городе Сухум, на тот момент неизвестный произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в сторону жителя столицы Читанава Н. Р., после чего с места преступления скрылся.