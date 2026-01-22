 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

УВД ПО Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ЛИЦА, НАНЕСШЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЖИТЕЛЮ СТОЛИЦЫ

Четверг, 22 января 2026
УВД ПО Г. СУХУМ ПРОВОДИТ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ ЛИЦА, НАНЕСШЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЖИТЕЛЮ СТОЛИЦЫ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. 22 января, примерно в 01:10, по улице Гумистинской, в непосредственной близости от дома №23 в городе Сухум, на тот момент неизвестный произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в сторону жителя столицы Читанава Н. Р., после чего с места преступления скрылся.

В результате полученных ранений нижних конечностей пострадавший госпитализирован в ГУ МЗ «Республиканская больница».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум установлена личность стрелявшего, приняты меры по задержанию подозреваемого.

Об этом сообщает сайт МВД.

