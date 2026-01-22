АЛИСА БАРЗАНИЯ НАЗНАЧЕНА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕМ МИД
Новости Четверг, 22 января 2026 18:44
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Приказом министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц Барзания Алиса назначена на должность пресс-секретаря МИД.
Алиса Барзания является заместителем руководителя аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия.
