АЛИСА БАРЗАНИЯ НАЗНАЧЕНА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕМ МИД

Новости Четверг, 22 января 2026 18:44
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Приказом министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц Барзания Алиса назначена на должность пресс-секретаря МИД.

Алиса Барзания является заместителем руководителя аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

