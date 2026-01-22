 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ»

Четверг, 22 января 2026 18:34
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ»

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников состоялось открытие персональной выставки Народного художника Абхазии, Героя Абхазии Батала Джапуа – «Нартский дом». В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава и руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

«Вы всегда были и остаетесь близки к своему народу. Ваши работы – это не просто искусство, это возможность для каждого из нас прикоснуться к нашей истории. Ваше творчество объединяет людей, делает нас внутренне богаче и сильнее. Образ, который вы несете, – это пример того, как должен жить и трудиться настоящий мужчина, искренне любящий свое дело и свою страну. Хочу выразить вам огромную благодарность за эту прекрасную выставку и пожелать творческого долголетия и сил», – сказал Беслан Бигвава.

В основе экспозиции «Нартский дом» – многолетняя работа автора по художественному осмыслению национального эпоса и сказаний Маадана Сакания. На выставке представлено более 120 работ, созданных в разные периоды творчества.

