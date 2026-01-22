В НОВОМ АФОНЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МУРАЛ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. «Свет культуры в каждом штрихе» от «Команды Абхазии» раскрывает культурный код республики. Муралы объединяют традиционные абхазские орнаменты с изображениями редких эндемичных растений Абхазии.

Глава администрации города Новый Афон Темур Отырба отметил, что после реализации проекта стена перестала быть мрачной и заиграла новыми красками: «Люди обращают внимание, людям это нравится. Я благодарю всех, кто причастен к данному проекту, который положительно влияет в целом на окружающих».

Руководитель проекта Анжелика Вартикян рассказала, что инициатива включает не только муралы, но и подсветку зданий историко-культурного наследия.

Художник Арсоу Берзения объяснил концепцию: в основе – кавказские эндемики Абхазии и национальный орнамент.

«Без традиций нет нации», – подчеркнул он.

Проект, реализованный АНО «Команда Абхазии», направлен на визуальное раскрытие культурного кода республики через преображение городской среды.