ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЁТ О РАБОТЕ ГТК ЗА 2025 ГОД
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция представил премьер-министру Владимиру Делба отчёт о работе ГТК за 2025 год.
Экономический блок
За 2025 год общий внешнеторговый оборот Республики Абхазия составил 60,5 миллиардов рублей, что на 3,4 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост составил 5,9%.
Показатели импорта в 2025 году выросли на 8,9%, что в денежном выражении составило 4,3 млрд рублей.
Рост обеспечили поставки продовольственных товаров – 19 %;
машин и оборудования – 27%;
подакцизных товаров – 14%;
недрагоценных металлов – 6%;
Экспорт по итогам 2025 года снизился на 11% и составил 8 млрд рублей. Основное снижение связано с падением объёмов экспорта по лому чёрных металлов, текстильной продукции, а также по рыбной муке и рыбному жиру.
Доля экспорта составляет 13%, импорта 87%.
Отрицательное сальдо внешнеторгового оборота связано с тем, что многие сферы промышленного производства в республике не представлены, в связи с чем возникает необходимость в импорте недостающих товаров.
Как и прежде, основным внешнеторговым партнёром Республики Абхазия остается Российская Федерация, на долю которой пришлось за 2025 год 45,4 млрд рублей или 75 % от общего объёма внешний торговли Абхазии.
В ряду торговых партнеров Абхазии на втором месте Турция, доля которой в структуре товарооборота республики за 2025 год составила 7,4%.
Таможенные платежи
Объём начисления таможенных платежей за 2025 год по состоянию на 1 января 2026 года составил 4 млрд 537 млн рублей. Плановый показатель в размере 4 млрд 501,6 млн рублей по начислению таможенных платежей выполнен на 100,8%. Сумма перевыполнения составила 35,8 млн рублей.
Если сравнивать данные показатели с 2024 годом, то наблюдается значительный рост объёмов начисленных таможенных платежей – 360 млн рублей.
Рост начислений обусловлен увеличением объёмов импорта, начислением новых ставок таможенных пошлин с начала 2025 года, усилением контроля за правильностью декларирования товаров и применением таможенных ставок, а также мерами по совершенствованию администрирования таможенных платежей.
«В целом за 2025 год ГТК прослеживалась стабильная динамика исполнения установленных показателей. В текущем году нам поставлены новые задачи, и мы нацелены на их качественное и эффективное исполнение», – сказал председатель ГТК.
С января 2026 года вступило в силу постановление Кабинета министра от 31 мая 2024 года «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров».
Согласно постановлению, изменяется база начисления таможенного сбора.
«Если ранее взимался таможенный сбор в размере 1% от стоимости, то по новому постановлению ставка таможенного сбора фиксирована в размере от 775 рублей до 30 000 рублей за декларацию. Указанные изменения сократят сумму доходов по таможенному сбору примерно на 450 млн рублей. Учитывая вышеизложенное, при подготовке прогнозно-плановых показателей по таможенным платежам на 2026 год ГТК направил проект в Министерство финансов, Министерство экономики и в Кабинет министров. Проектом предусмотрено изменение ставок ввозной таможенной пошлины на ряд товаров. Сумма начисления таможенной пошлины по предложенным в проекте ставкам предполагает компенсацию суммы потери по таможенному сбору. Для дальнейшего эффективного исполнения поставленных задач, нам крайне важна ваша поддержка», – отметил Отар Хеция.
Правоохранительный блок
За 2025 год правоохранительные подразделения Государственного таможенного комитета усилили контроль на границе и внутри страны. Поведено более 50 оперативных и профилактических мероприятий на пунктах пропуска и торговых объектах, в том числе совместно с МВД и СГБ.
За отчётный период выявлено 256 административных нарушений таможенного законодательства, пресечены попытки незаконного ввоза табачной и алкогольной продукции, оборудования для майнинга, электронных сигарет и промышленных товаров. В бюджет поступило свыше 8 млн рублей штрафов.
Особое внимание уделялось пресечению попыток ввоза на территорию Абхазии наркотических средств и психотропных веществ. В ходе 20 совместных операций на ТПП «Псоу» изъяты особо опасные наркотики и психотропные вещества: более 350 г наркотических средств и свыше 5,2 тысяч капсул психотропных препаратов.
Такие результаты подтверждают эффективность работы правоохранительных подразделений ГТК, считает Отар Хеция.
Международный блок
В 2025 году Государственным таможенным комитетом была продолжена системная работа по укреплению международного таможенного сотрудничества, прежде всего с Российской Федерацией. Основное внимание было уделено выполнению пунктов Программы формирования общего социально-экономического пространства на основе гармонизации законодательства Российской Федерации с законодательством Республики Абхазия.
С 1 января 2025 года начал применяться новый Таможенный кодекс Республики Абхазия.
«Для обеспечения стабильной работы границы в курортный и цитрусовый сезоны, мы провели ряд рабочих встреч с коллегами из ФТС России. Совместно приняли решения, которые реально улучшили ситуацию. В результате нам удалось заметно сократить время прохождения грузов на абхазо-российской государственной границе и выстроить более эффективное взаимодействие на всех направлениях», – отметил председатель ГТК.
«Если посмотреть в динамике, за пять предыдущих лет темпы роста поступлений таможенных платежей выросли более, чем в два раза. Если, к примеру, в 2020 году общий совокупный объём таможенных платежей составлял 1 миллиард 900 млн рублей, то сегодня это 4,5 млрд рублей. Это говорит о том, что совершенствование таможенного администрирования осуществляется на достаточно высоком уровне. По поводу опасений по потере средств. По объёму выпадения тех платежей, о которых вы говорили, порядок расчёта которых в 2026 году изменился с процента на абсолютное значение, было бы очень хорошо, если мы вместе с вами проработаем, подготовим компенсацию этих потер. Да, в целом получается так, что нагрузка уменьшилась, но одновременно нагрузка настолько уменьшилась, что социальные обязательства и другие важные расходы в стране могут быть обеспечены с задержкой. Такого не должно происходить. Как и прежде, стабильность поступлений таможенных платежей должна сохраняться.
Отар Михайлович, благодарю и очень рассчитываю, что текущий год будет не менее результативным и продуктивным, чем предыдущие», – сказал премьер-министр, подводя итоги встречи.
Об этом сообщает сайт КМ.
