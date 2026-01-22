НАЧАТА РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЗДАНИЯ СУХУМСКОГО МОРСКОГО ВОКЗАЛА
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские архитекторы приступили к разработке концепции здания Сухумского морского вокзала. Здание будет модернизировано, часть морвокзала превратится в современное пространство для досуга, рассказал Sputnik главный архитектор столицы Бислан Багателия.
«Первый этаж не затрагиваем, мы работаем только над концепцией второго и третьего этажей, а также фасадом. Внешний облик морвокзала остается таким же, каким и был всегда, только его необходимо обновить», – сообщил он.
Уже прошла встреча с руководством Абхазского морского пароходства, на которой были представлены варианты концепции.
«На втором и третьем этажах рассматривается создание таких площадок, как коворкинг, общепит, лекторий, библиотека, кофейни и так далее. Это предварительные варианты», – уточнил Багателия.
В ближайшие недели разработанные варианты представят президенту Бадре Гунба.
Последнее от Super User
