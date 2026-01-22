 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

НАЧАТА РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЗДАНИЯ СУХУМСКОГО МОРСКОГО ВОКЗАЛА

Новости Четверг, 22 января 2026 17:34
НАЧАТА РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЗДАНИЯ СУХУМСКОГО МОРСКОГО ВОКЗАЛА

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазские архитекторы приступили к разработке концепции здания Сухумского морского вокзала. Здание будет модернизировано, часть морвокзала превратится в современное пространство для досуга, рассказал Sputnik главный архитектор столицы Бислан Багателия.

«Первый этаж не затрагиваем, мы работаем только над концепцией второго и третьего этажей, а также фасадом. Внешний облик морвокзала остается таким же, каким и был всегда, только его необходимо обновить», – сообщил он.

Уже прошла встреча с руководством Абхазского морского пароходства, на которой были представлены варианты концепции.

«На втором и третьем этажах рассматривается создание таких площадок, как коворкинг, общепит, лекторий, библиотека, кофейни и так далее. Это предварительные варианты», – уточнил Багателия.

В ближайшие недели разработанные варианты представят президенту Бадре Гунба.

