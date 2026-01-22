Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. 26 января в 10:00 в Доме культуры им. Цвижба состоится кастинг для желающих войти в состав команды КВН Очамчырского района. Это уникальная возможность проявить себя и стать частью юмористической команды района.

Организаторы приглашают всех талантливых и артистичных жителей Очамчырского района всех возрастов, обладающих чувством юмора и желанием выступать на сцене. Не упустите шанс показать свои комедийные навыки и стать частью дружной команды, представляющей район на различных юмористических площадках.

Кастинг пройдёт в формате свободного микрофона, где каждый участник сможет продемонстрировать свои таланты в юмористическом жанре. Подготовьте небольшое выступление, будь то миниатюра, стендап или импровизация, и приходите с хорошим настроением и готовностью покорить комиссию своим остроумием.

Не пропустите эту захватывающую возможность! Приходите 26 января в 10:00 в Дом культуры им. Цвижба и станьте частью команды КВН Очамчырского района.

По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (940) 927-68-58.