МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал о масштабной реконструкции парковой зоны в Новом районе. Проект был реализован за пять месяцев при поддержке города-побратима Нижнего Новгорода.

Ключевые изменения в парке:

Инфраструктура и комфорт: полностью заменены коммуникации, уложена новая плитка, обновлены тротуары. Установлено 56 современных опор освещения, новая парковая мебель и общественный туалет.

Досуг: обустроены детские площадки для разных возрастов и светомузыкальный «сухой» фонтан с амфитеатром для проведения мероприятий.

Озеленение: высажено более 7 тысяч деревьев и кустарников, для ухода за которыми смонтирована система полива.

Транспорт: установлены новые антивандальные остановки с бронированным остеклением.

Память: отреставрирован мемориал погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и благоустроена территория вокруг него.

По словам Константина Тарба, создание таких современных зон отдыха является приоритетом в развитии комфортной городской среды столицы.