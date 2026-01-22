МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В НОВОМ РАЙОНЕ
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал о масштабной реконструкции парковой зоны в Новом районе. Проект был реализован за пять месяцев при поддержке города-побратима Нижнего Новгорода.
Ключевые изменения в парке:
Инфраструктура и комфорт: полностью заменены коммуникации, уложена новая плитка, обновлены тротуары. Установлено 56 современных опор освещения, новая парковая мебель и общественный туалет.
Досуг: обустроены детские площадки для разных возрастов и светомузыкальный «сухой» фонтан с амфитеатром для проведения мероприятий.
Озеленение: высажено более 7 тысяч деревьев и кустарников, для ухода за которыми смонтирована система полива.
Транспорт: установлены новые антивандальные остановки с бронированным остеклением.
Память: отреставрирован мемориал погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и благоустроена территория вокруг него.
По словам Константина Тарба, создание таких современных зон отдыха является приоритетом в развитии комфортной городской среды столицы.
Последнее от Super User
- КАСТИНГ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВОЙТИ В СОСТАВ КОМАНДЫ КВН ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
- МВД: ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СТАТЬЕ ПЕГОВА ФАКТЫ НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ГАСТРОЛИ В ДВУХ ГОРОДАХ РОССИИ
- ОЧАМЧЫРА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
- ПОСЛЕ 1 АПРЕЛЯ АБХАЗСКИЕ ВОДИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ЕЗДИТЬ В РФ БЕЗ РОССИЙСКИХ ПРАВ