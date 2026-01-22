 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Новости Четверг, 22 января 2026 16:08
Оцените материал
(0 голосов)
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В НОВОМ РАЙОНЕ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба рассказал о масштабной реконструкции парковой зоны в Новом районе. Проект был реализован за пять месяцев при поддержке города-побратима Нижнего Новгорода.

Ключевые изменения в парке:

Инфраструктура и комфорт: полностью заменены коммуникации, уложена новая плитка, обновлены тротуары. Установлено 56 современных опор освещения, новая парковая мебель и общественный туалет.

Досуг: обустроены детские площадки для разных возрастов и светомузыкальный «сухой» фонтан с амфитеатром для проведения мероприятий.

Озеленение: высажено более 7 тысяч деревьев и кустарников, для ухода за которыми смонтирована система полива.

Транспорт: установлены новые антивандальные остановки с бронированным остеклением.

Память: отреставрирован мемориал погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и благоустроена территория вокруг него.

По словам Константина Тарба, создание таких современных зон отдыха является приоритетом в развитии комфортной городской среды столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 22 января 2026 16:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МВД: ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СТАТЬЕ ПЕГОВА ФАКТЫ НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КАСТИНГ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВОЙТИ В СОСТАВ КОМАНДЫ КВН ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.