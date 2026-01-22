 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МВД: ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СТАТЬЕ ПЕГОВА ФАКТЫ НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Новости Четверг, 22 января 2026 16:06
Оцените материал
(0 голосов)
МВД: ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СТАТЬЕ ПЕГОВА ФАКТЫ НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии продолжает проверку по информации, опубликованной 15 января на интернет-платформе dzen.ru журналистом Семеном Пеговым. В статье сообщалось о возможных противоправных действиях со стороны неустановленных лиц в отношении одного из подрядчиков, занимающихся реконструкцией набережной в Сухуме.

В рамках проверки сотрудники Министерства внутренних дел опросили всех представителей подрядных организаций, задействованных в выполнении ремонтных работ. По итогам проведенных мероприятий, изложенные в статье С. В. Пегова факты не нашли своего подтверждения.

Представители компаний категорически опровергают информацию о каких-либо инцидентах, незаконных действиях или противоправных деяниях в отношении своих сотрудников.

Проверка продолжается до выяснения всех обстоятельств.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 22 января 2026 16:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ГАСТРОЛИ В ДВУХ ГОРОДАХ РОССИИ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В НОВОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.