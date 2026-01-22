МВД: ПО ИТОГАМ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СТАТЬЕ ПЕГОВА ФАКТЫ НЕ НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии продолжает проверку по информации, опубликованной 15 января на интернет-платформе dzen.ru журналистом Семеном Пеговым. В статье сообщалось о возможных противоправных действиях со стороны неустановленных лиц в отношении одного из подрядчиков, занимающихся реконструкцией набережной в Сухуме.

В рамках проверки сотрудники Министерства внутренних дел опросили всех представителей подрядных организаций, задействованных в выполнении ремонтных работ. По итогам проведенных мероприятий, изложенные в статье С. В. Пегова факты не нашли своего подтверждения.

Представители компаний категорически опровергают информацию о каких-либо инцидентах, незаконных действиях или противоправных деяниях в отношении своих сотрудников.

Проверка продолжается до выяснения всех обстоятельств.