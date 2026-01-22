 

июня 24 2024

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ГАСТРОЛИ В ДВУХ ГОРОДАХ РОССИИ

Новости Четверг, 22 января 2026 16:04
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ГАСТРОЛИ В ДВУХ ГОРОДАХ РОССИИ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках программы «Мы – Россия» коллектив выступил 16 января Нижнем Новгороде, 19 января – в Москве.

Директор капеллы Хибла Возба: «Мы с большим успехом завершили выступления в Нижнем Новгороде и Москве. Для нас огромная честь, что при поддержке Минкультуры России, Министерства культуры Абхазии и РОСКОНЦЕРТа мы смогли посетить такие важные события, как Рождественский хоровой собор в Нижнем Новгороде и рождественский благотворительный концерт в Зале Церковных Соборов в Москве».

В Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде и в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя на мероприятии «Радость Рождества в кругу семьи» коллектив представил концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России», в которую вошли хоровые произведения на абхазском языке.

Государственная хоровая капелла Абхазии является ведущим коллективом, представляющим богатое хоровое наследие абхазского народа. Значительную часть репертуара составляют шедевры мировой классики, русская хоровая музыка. Художественный руководитель и главный дирижер – Нодар Чанба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 22 января 2026 16:06

