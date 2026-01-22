ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ПРОВЕЛА ГАСТРОЛИ В ДВУХ ГОРОДАХ РОССИИ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках программы «Мы – Россия» коллектив выступил 16 января Нижнем Новгороде, 19 января – в Москве.

Директор капеллы Хибла Возба: «Мы с большим успехом завершили выступления в Нижнем Новгороде и Москве. Для нас огромная честь, что при поддержке Минкультуры России, Министерства культуры Абхазии и РОСКОНЦЕРТа мы смогли посетить такие важные события, как Рождественский хоровой собор в Нижнем Новгороде и рождественский благотворительный концерт в Зале Церковных Соборов в Москве».