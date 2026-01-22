ОЧАМЧЫРА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре активно ведутся работы по комплексному благоустройству. Укладка брусчатки на первом этапе началась 5 декабря. Планируется обновить 3000 кв. метров тротуарного покрытия.
«Сегодня можно уверенно сказать, что большая часть работ проделана. По контракту срок окончания – март, но мы планируем сдать объект до 15 февраля», – отметил глава Очамчырского района Алхас Кация.
Затем работы продолжатся в направлении гостиницы «Жемчужина», где запланировано уложить еще 3000 кв. метров брусчатки.
«Работы, которые сейчас идут, – это то, чего мы очень много лет ждали. Мы видим, как город становится лучше», – отметила жительница города.
Параллельно на набережной, которую в прошлом году расширили на 600 метров, завершается монтаж освещения.
«Столбы уже установлены, и мы надеемся, что работы по освещению будут полностью выполнены уже сегодня вечером», – рассказал заместитель главы Очамчырского района Отар Акаба.
Кроме того, в марте начнется асфальтирование всех коротких улиц, ведущих к морю.
Ранее в Послании президента к Парламенту Абхазии отмечалось, что в 2026 году продолжится модернизация дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений, а также ремонт дорог.
