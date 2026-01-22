ПОСЛЕ 1 АПРЕЛЯ АБХАЗСКИЕ ВОДИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ЕЗДИТЬ В РФ БЕЗ РОССИЙСКИХ ПРАВ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии напомнило водителям об изменении порядка оформления документов. Упрощенная процедура получения российских водительских удостоверений в республике продлена до 1 апреля 2026 года. Соответствующее заявление сделало Управление Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Абхазии. Оно призывает граждан республики, имеющих российское гражданство или вид на жительство, не откладывать подачу документов.

После указанной даты абхазские водители, имеющие гражданство России, не смогут управлять транспортным средством на территории Российской Федерации без водительского удостоверения российского образца.

Прием документов возобновлен с 20 января. Он ведется в здании УГАИ МВД Абхазии в Сухуме по адресу: улица Героев пограничников, строение 3. График работы – со вторника по субботу, с 9:00 до 18:00.

После 1 апреля 2026 года данная процедура будет невозможна. Получить российское водительское удостоверение можно будет только на территории России и с обязательной сдачей экзаменов.