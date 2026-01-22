ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил премьер-министру Владимиру Делба отчёт о деятельности Министерства здравоохранения Абхазии за 2025 год.

«Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Объем финансирования – 309 млн 655 тысяч 026 рублей.

«Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.». Объем финансирования – 6 млн рублей. В 2025 году объем финансирования данной программы был увеличен на 2,5 млн рублей.

«Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Объем финансирования – 8 млн рублей.

4) «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия». Объем финансирования – 55 млн рублей.

5) «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Объем финансирования – 0,4 млн рублей.

6) «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Объем финансирования – 185 млн рублей.

За 2025 год на лечение было отправлено 1662 человек. 308 человек было отправлено по программе ОМС.

7) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия». Объем финансирования – 20 млн рублей.

8) «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений». Объем финансирования данной программы осуществляется за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования – 11,5 млн рублей.

9) «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями». Объем финансирования за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия. Объем финансирования 74,5 млн рублей.

10) «Лечение бесплодия с больные обеспечиваются использованием метода экстракорпорального оплодотворения». Данная программа является межведомственной, ее реализация осуществляется Министерством здравоохранения совместно с Государственным комитетом по репатриации за счет средств бюджета фонда репатриации в объеме 30 млн рублей. Процедура ЭКО была оплачена 59 пациентам.

В 2025 году завершилось строительство Республиканского сосудистого центра при Республиканской больнице. Стоимость ангиографа составила 100 млн рублей, строительной части – 75 млн рублей. С момента начала работы центра в ноябре 2025 года 81 человек получили необходимую помощь.

«Мы говорим о таких направлениях, как острый коронарный синдром, инфаркты, операции на сосудах, на периферических конечностях. Мы развиваем эти направления. Налажена маршрутизация с помощью коллег из Российской Федерации. Консультируемся с ведущими центрами Российской Федерации, в частности, Чазовским центром. На базе Республиканской больницы телемедицинские технологии были внедрены при содействии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Более 215 телемедицинских консультаций было осуществлено за 2025 год», – отметил министр.

«Несомненно, обновление медицинского оборудования, приобретение нового оборудования и инвентаря – это важная позиция. Одновременно надо повышать заинтересованность наших людей в обучении. Есть программа «кадровое обеспечение системы здравоохранения», она даёт свои результаты. Я очень надеюсь, что наши граждане, которые окончат медицинские ВУЗы в России, вернутся сюда, и возвращаются для того, чтобы продолжить практическую работу. Это ключевое направление. Национальные кадры нам нужны. В будущем чаще и больше будем говорить о том, что новые виды медицинской помощи мы можем уже оказывать на территории Абхазии. Яркий пример ангиографическая операционная. Наши граждане получают здесь квалифицированную медицинскую помощь», – сказал Владимир Делба.

«Девять программ системы здравоохранения реализуется только на республиканском уровне. Объём этих средств в прошлом году превысил более 760 млн рублей. Если сопоставлять с предыдущими периодами, к примеру, в 2020 году он составлял 220 млн рублей. Более чем в три раза вырос объем финансирования. Мы используем и другие источники финансирования – Фонд медицинского страхования оказывает медицинскую поддержку и помощь нашим гражданам через реализацию двух программ. Это тоже очень важно», – добавил премьер-министр.