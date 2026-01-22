 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

Новости Четверг, 22 января 2026 15:49
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил премьер-министру Владимиру Делба отчёт о деятельности Министерства здравоохранения Абхазии за 2025 год.

Министерством здравоохранения реализуется 9 ведомственных и одна межведомственная целевая программа:

«Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Объем финансирования – 309 млн 655 тысяч 026 рублей.

«Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.». Объем финансирования – 6 млн рублей. В 2025 году объем финансирования данной программы был увеличен на 2,5 млн рублей.

«Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Объем финансирования – 8 млн рублей.

4) «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия». Объем финансирования – 55 млн рублей.

5) «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия». Объем финансирования – 0,4 млн рублей.

6) «Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия». Объем финансирования – 185 млн рублей.

За 2025 год на лечение было отправлено 1662 человек. 308 человек было отправлено по программе ОМС.

7) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия». Объем финансирования – 20 млн рублей.

8) «Обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц в условиях пребывания в стационарах государственных медицинских учреждений». Объем финансирования данной программы осуществляется за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования – 11,5 млн рублей.

9) «Оказание химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями». Объем финансирования за счет средств внебюджетного Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия. Объем финансирования 74,5 млн рублей.

10) «Лечение бесплодия с больные обеспечиваются использованием метода экстракорпорального оплодотворения». Данная программа является межведомственной, ее реализация осуществляется Министерством здравоохранения совместно с Государственным комитетом по репатриации за счет средств бюджета фонда репатриации в объеме 30 млн рублей. Процедура ЭКО была оплачена 59 пациентам.

В 2025 году завершилось строительство Республиканского сосудистого центра при Республиканской больнице. Стоимость ангиографа составила 100 млн рублей, строительной части – 75 млн рублей. С момента начала работы центра в ноябре 2025 года 81 человек получили необходимую помощь.

«Мы говорим о таких направлениях, как острый коронарный синдром, инфаркты, операции на сосудах, на периферических конечностях. Мы развиваем эти направления. Налажена маршрутизация с помощью коллег из Российской Федерации. Консультируемся с ведущими центрами Российской Федерации, в частности, Чазовским центром. На базе Республиканской больницы телемедицинские технологии были внедрены при содействии Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Более 215 телемедицинских консультаций было осуществлено за 2025 год», – отметил министр.

«Несомненно, обновление медицинского оборудования, приобретение нового оборудования и инвентаря – это важная позиция. Одновременно надо повышать заинтересованность наших людей в обучении. Есть программа «кадровое обеспечение системы здравоохранения», она даёт свои результаты. Я очень надеюсь, что наши граждане, которые окончат медицинские ВУЗы в России, вернутся сюда, и возвращаются для того, чтобы продолжить практическую работу. Это ключевое направление. Национальные кадры нам нужны. В будущем чаще и больше будем говорить о том, что новые виды медицинской помощи мы можем уже оказывать на территории Абхазии. Яркий пример ангиографическая операционная. Наши граждане получают здесь квалифицированную медицинскую помощь», – сказал Владимир Делба.

«Девять программ системы здравоохранения реализуется только на республиканском уровне. Объём этих средств в прошлом году превысил более 760 млн рублей. Если сопоставлять с предыдущими периодами, к примеру, в 2020 году он составлял 220 млн рублей. Более чем в три раза вырос объем финансирования. Мы используем и другие источники финансирования – Фонд медицинского страхования оказывает медицинскую поддержку и помощь нашим гражданам через реализацию двух программ. Это тоже очень важно», – добавил премьер-министр.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 22 января 2026 15:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ ПОСЛЕ 1 АПРЕЛЯ АБХАЗСКИЕ ВОДИТЕЛИ НЕ СМОГУТ ЕЗДИТЬ В РФ БЕЗ РОССИЙСКИХ ПРАВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.