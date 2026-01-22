 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Новости Четверг, 22 января 2026 15:43
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение продуктового магазина, расположенного в с. Лыхны, Гудаутского района, принадлежащего ИП Дбар М. Ш.

При проведении осмотра вышеуказанного помещения была обнаружена и изъята табачная продукция в общем количестве 136 пачек без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 35 680 рублей.

***

На грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» сотрудники т/п «Псоу» ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «Toyota Alphard» с государственным номером M471KM АВН под управлением гражданина Келеджяна П.А., ранее прошедшее таможенное оформление.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено и изъято более 4000 единиц различной шоколадной продукции, не заявленной и не прошедшей таможенное оформление.

90115c2b-2d71-4727-a8fc-4bcbf06c1f11.jpeg

 

Материалы дел переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 22 января 2026 15:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫСТАВКА БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ» ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2025 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.