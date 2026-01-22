ИЗЪЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Сухум. 22 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели торговое помещение продуктового магазина, расположенного в с. Лыхны, Гудаутского района, принадлежащего ИП Дбар М. Ш.

При проведении осмотра вышеуказанного помещения была обнаружена и изъята табачная продукция в общем количестве 136 пачек без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

По данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 35 680 рублей.

На грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» сотрудники т/п «Псоу» ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «Toyota Alphard» с государственным номером M471KM АВН под управлением гражданина Келеджяна П.А., ранее прошедшее таможенное оформление.

В ходе проведения таможенного досмотра было выявлено и изъято более 4000 единиц различной шоколадной продукции, не заявленной и не прошедшей таможенное оформление.

Материалы дел переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.