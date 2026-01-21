ВЫСТАВКА БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ»

«Нартский дом» Батала Джапуа – это больше, чем выставка. Это приглашение войти в пространство, где древний эпос обретает новую жизнь через язык современного искусства.

«Для нас она очень непривычная по масштабу. Это работы, посвященные мифам и легендам. Есть аудио-сопровождение, с атмосферным текстом и музыкой. Но самое главное – визуальный ряд художника. При этом он сам решает, где и какая картина будет висеть. На втором этаже будет представлена соответствующая литература, где любо может остаться и почитать, какими были нартские герои. Можно прийти сюда на полдня и выйти совершенно другим человеком.», – говорит директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

«У нартов врата были сделаны из лозы с надписями – истина здесь, вам сюда дорога запрещена. Здесь как бы продолжение эпического духа абхазского народа и его истории. В залах будут не только какие-то сюжетные вещи, но и разные заставки, переходящие из одной истории в другую», – поясняет Батал Джапуа.

Выставка продлится до 22 февраля 2026 года.