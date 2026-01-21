 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЫСТАВКА БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ»

Новости Среда, 21 января 2026 18:08
ВЫСТАВКА БАТАЛА ДЖАПУА «НАРТСКИЙ ДОМ»

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. Завтра, 22 января Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии в Сухуме открывает свои двери для масштабного события – персональной выставки Народного художника Абхазии Батала Джапуа «Нартский дом».

«Нартский дом» Батала Джапуа – это больше, чем выставка. Это приглашение войти в пространство, где древний эпос обретает новую жизнь через язык современного искусства.

«Для нас она очень непривычная по масштабу. Это работы, посвященные мифам и легендам. Есть аудио-сопровождение, с атмосферным текстом и музыкой. Но самое главное – визуальный ряд художника. При этом он сам решает, где и какая картина будет висеть. На втором этаже будет представлена соответствующая литература, где любо может остаться и почитать, какими были нартские герои. Можно прийти сюда на полдня и выйти совершенно другим человеком.», – говорит директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

«У нартов врата были сделаны из лозы с надписями – истина здесь, вам сюда дорога запрещена. Здесь как бы продолжение эпического духа абхазского народа и его истории. В залах будут не только какие-то сюжетные вещи, но и разные заставки, переходящие из одной истории в другую», – поясняет Батал Джапуа.

Выставка продлится до 22 февраля 2026 года.

