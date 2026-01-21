 

ГОСДРАМТЕАТР ОТПРАВИТСЯ НА ГАСТРОЛИ ВО ВЛАДИКАВКАЗ

Среда, 21 января 2026 17:49
Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках празднования своего 95-го юбилейного сезона Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба отправится на гастроли в г. Владикавказ.

С 11 по 13 февраля владикавказские зрители смогут насладиться творчеством абхазских артистов на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева.

В программе гастролей три ярких и разноплановых спектакля:

11 февраля – Пылающий страстями и тайнами «Дом Бернарды Альбы» (Ф.Г. Лорка).

12 февраля – Остроумная и злободневная комедия «Голый Король» (Е. Шварц).

13 февраля – драма «Асду» («Большой снег» А.Гогуа).

Начало спектаклей в 18:00.

Это уникальная возможность прикоснуться к богатой культуре Абхазии и поздравить театр с важным периодом в его истории.

Билеты уже в продаже на сайте Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева www. os-teatr.ru

 

