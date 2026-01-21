 

ТРИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ ВЫСАЖЕНЫ В СУХУМЕ

Среда, 21 января 2026 17:08
ТРИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ ВЫСАЖЕНЫ В СУХУМЕ

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. По улице Леона в столице высажены три финиковые пальмы высотой более трех метров. Это подарок городу от депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии Алисы Гулария.

Как рассказал заместитель главы администрации столицы Константин Тарба, места для посадки пальм выбраны не случайно. Именно здесь ранее были удалены больные деревья, которые впоследствии погибли.

«Мы выражаем благодарность депутату Гулария за такой подарок. Озеленение Сухума – это приоритетное направление, как мы ранее и говорили. Ему в 2026 году планируем уделять особое внимание», – подчеркнул Тарба.

Об этом сообщает сайт столицы.

