УЧЕНИЯ МЧС

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. Колонна спецтехники МЧС Абхазии направилась из столицы республики к высокогорному озеру Рица, где пройдут комплексные тактико-специальные учения. Спасатели будут отрабатывать навыки взаимодействия различных подразделений при устранении последствий схода снежных лавин и проведения поисково-спасательных работ в условиях высокогорья.