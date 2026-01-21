В ОЧАМЧЫРЕ ВЕДУТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙЦЕНТРА

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре, по улице Когония ведутся работы по очистке затора ливневой канализации, вызванные застоем воды и нарушением её оттока в море. Техника для проведения работ предоставлена МУП «Водоканал» компанией «Абхазрегионстрой». В настоящее время наиболее проблемными участками, где наблюдаются затруднения с водоотведением, остаются улицы Когония и Эшба.

Параллельно с этим, на улице Ардзинба начались подготовительные работы по замене трубопровода. В рамках проекта планируется подготовка под асфальтобетонное покрытие на всех 13 улицах города, которые ведут на центральную набережную, что позволит улучшить дорожное покрытие после завершения работ с трубопроводом.

Масштабные работы, проводимые администрацией Очамчырского района, направлены на решение проблем водоотведения.

Эти меры призваны комплексно решить проблему изношенных коммуникаций перед обновлением дорожного полотна, чтобы избежать повторного вскрытия асфальта в будущем.