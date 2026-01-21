 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В ОЧАМЧЫРЕ ВЕДУТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙЦЕНТРА

Новости Среда, 21 января 2026 17:05
В ОЧАМЧЫРЕ ВЕДУТ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙЦЕНТРА

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Очамчыре, по улице Когония ведутся работы по очистке затора ливневой канализации, вызванные застоем воды и нарушением её оттока в море. Техника для проведения работ предоставлена МУП «Водоканал» компанией «Абхазрегионстрой». В настоящее время наиболее проблемными участками, где наблюдаются затруднения с водоотведением, остаются улицы Когония и Эшба.

Параллельно с этим, на улице Ардзинба начались подготовительные работы по замене трубопровода. В рамках проекта планируется подготовка под асфальтобетонное покрытие на всех 13 улицах города, которые ведут на центральную набережную, что позволит улучшить дорожное покрытие после завершения работ с трубопроводом.

Масштабные работы, проводимые администрацией Очамчырского района, направлены на решение проблем водоотведения.

Эти меры призваны комплексно решить проблему изношенных коммуникаций перед обновлением дорожного полотна, чтобы избежать повторного вскрытия асфальта в будущем.

Последнее изменение Среда, 21 января 2026 17:07

