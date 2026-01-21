Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме запустят новый троллейбусный маршрут «Маяк – Тхубун». Запуск маршрута ожидается в течение ближайших двух недель. Сейчас в районе Синоп ведутся работы по восстановлению контактных сетей.

На начальном этапе транспорт будет работать в тестовом режиме (один рейс), однако в дальнейшем планируется вывести на линию четыре троллейбуса.

На данный момент в столице функционируют два маршрута:

«Новый район – Рынок»;

«Старый поселок – Рынок».

Стоимость проезда составляет 10 рублей, график работы: с 06:00 до 20:00 зимой и до 22:00 в летний период.