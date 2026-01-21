 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАГРСКОЙ ЦРБ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ

Новости Среда, 21 января 2026 16:59
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРСКОЙ ЦРБ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. Произведен капитальный ремонт отделения хирургии Гагрской ЦРБ. Его планируют запустить в начале февраля, рассказала Sputnik главврач медучреждения Индира Арсалия. Полностью заменены канализационная система, электропроводка, водоснабжение, установлены новые системы отопления, уложены теплые полы. Кроме того, закуплено специализированное оборудование и операционная мебель, отремонтированы холлы, кабинеты и палаты.

На ремонт отделения из бюджета Гагрского района было выделено около 49 миллионов рублей и примерно девять миллионов рублей выделили со спецсчета районной больницы на приобретение мебели, уточнила Арсалия.

«Отделение рассчитано на 60 коек. Как и сейчас, будем оказывать любую экстренную помощь, а также рассматриваем возможности проведения плановых операций», – отметила главврач.

По ее словам, в медучреждении намерены проводить и лапароскопические операции, для это должны закупить необходимое оборудование.

Арсалия также отметила, что в Гагрской ЦРБ остро стоит вопрос нехватки врачей, но больница за счет своих средств обучает молодых специалистов в вузах России, которые обязуются после получения образования вернуться в медучреждение для работы.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Среда, 21 января 2026 17:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВОРКШОП «СОХРАНЕНИЕ ЭНДЕМИЧНЫХ СОРТОВ И УСТОЙЧИВОЕ ВИНОГРАДАРСТВО В АБХАЗИИ» В СУХУМЕ ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ «МАЯК – ТХУБУН» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.