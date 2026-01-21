В ГАГРСКОЙ ЦРБ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. Произведен капитальный ремонт отделения хирургии Гагрской ЦРБ. Его планируют запустить в начале февраля, рассказала Sputnik главврач медучреждения Индира Арсалия. Полностью заменены канализационная система, электропроводка, водоснабжение, установлены новые системы отопления, уложены теплые полы. Кроме того, закуплено специализированное оборудование и операционная мебель, отремонтированы холлы, кабинеты и палаты.

На ремонт отделения из бюджета Гагрского района было выделено около 49 миллионов рублей и примерно девять миллионов рублей выделили со спецсчета районной больницы на приобретение мебели, уточнила Арсалия.

«Отделение рассчитано на 60 коек. Как и сейчас, будем оказывать любую экстренную помощь, а также рассматриваем возможности проведения плановых операций», – отметила главврач.

По ее словам, в медучреждении намерены проводить и лапароскопические операции, для это должны закупить необходимое оборудование.

Арсалия также отметила, что в Гагрской ЦРБ остро стоит вопрос нехватки врачей, но больница за счет своих средств обучает молодых специалистов в вузах России, которые обязуются после получения образования вернуться в медучреждение для работы.