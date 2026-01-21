 

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВОРКШОП «СОХРАНЕНИЕ ЭНДЕМИЧНЫХ СОРТОВ И УСТОЙЧИВОЕ ВИНОГРАДАРСТВО В АБХАЗИИ»

Новости Среда, 21 января 2026 16:55
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ВОРКШОП «СОХРАНЕНИЕ ЭНДЕМИЧНЫХ СОРТОВ И УСТОЙЧИВОЕ ВИНОГРАДАРСТВО В АБХАЗИИ»

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. 5 февраля 2026 года в 17:30 в Центре «Проспект» в Сухуме состоится информационный воркшоп, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Мероприятие будет посвящено эндемичным сортам винограда Абхазии, их значению для биоразнообразия и устойчивого развития, а также практическим аспектам ухода за виноградниками.

Во время воркшопа участники узнают, что такое эндемичные сорта винограда и почему их сохранение важно для сельского хозяйства и культурного наследия Абхазии. Агроном ФАО расскажет о роли виноградарства в аграрном секторе, основных приемах ухода за лозой, посадке, формировке и обрезке, системе питания растений, а также о наиболее распространенных вредителях и болезнях винограда в местных условиях. Участники смогут задать вопросы, поделиться собственным опытом и получить практические рекомендации, применимые на приусадебных участках.

Длительность мероприятия – 1,5 часа, с 17:30 до 19:00.

Место проведения: улица Званба 24, Центр «Проспект», Сухум. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 721 13 53 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Количество участников ограничено.

Воркшоп пройдет в рамках проекта «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству SDC.

