ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии осмотрели торговый объект – табачный магазин, расположенный по ул. Аидгылара, д. 13, в г. Сухум, принадлежащий ИП Барциц К.А.

В ходе осмотра помещения вышеуказанного магазина была обнаружена табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия: сигареты, сигариллы, нагревательные стики, табаки для курения, а также электронные сигареты и комплектующие к ним, запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия. Общее количество обнаруженной продукции составило 466 единиц.

Согласно данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость обнаруженного товара составляет 229 566 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.