ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Календарь событий

Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Новости Среда, 21 января 2026 16:51
Сухум. 21 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии осмотрели торговый объект – табачный магазин, расположенный по ул. Аидгылара, д. 13, в г. Сухум, принадлежащий ИП Барциц К.А.

В ходе осмотра помещения вышеуказанного магазина была обнаружена табачная продукция без марок акцизного сбора Республики Абхазия: сигареты, сигариллы, нагревательные стики, табаки для курения, а также электронные сигареты и комплектующие к ним, запрещенные к ввозу на территорию Республики Абхазия. Общее количество обнаруженной продукции составило 466 единиц.

Согласно данным управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость обнаруженного товара составляет 229 566 рублей.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 21 января 2026 16:54

