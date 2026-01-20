 

МВД ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПОДРЯДЧИКА

Новости Вторник, 20 января 2026 20:56
МВД ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПОДРЯДЧИКА

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии проводит проверку по факту распространяемой в СМИ информации, опубликованной 15 января на Интернет платформе dzen.ru журналистом Семеном Пеговым о якобы имевших место противоправных деяниях со стороны неустановленных лиц в отношении одного из подрядчиков, осуществляющих реконструкцию набережной в г. Сухум.

Ранее в правоохранительные органы каких-либо заявлений и обращений по изложенным фактам не поступало.

В рамках осуществляемой проверки получена информация из Администрации г. Сухум, в соответствии с которой установлено, что в отношении сотрудников подрядных организаций, исполняющих работы по реконструкции Сухумской набережной, никаких незаконных действий не было.

С целью выяснения всех обстоятельств представители МВД Абхазии предприняли ряд попыток связаться с Пегов С. В. по телефону, однако, этого не предоставилось возможным.

Так же МВД подготовлен соответствующий запрос автору статьи для уточнения деталей изложенных событий – времени, месте и участниках инцидента.

По результатам проводимой проверки и полученных данных будет принято процессуальное решение и законные меры реагирования.

