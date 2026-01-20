РСТ: ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что турпоток в Абхазию может уменьшиться. Об этом сообщает телеканал «360». Отмечается, что причина в запрете на выезд детей до 14 лет из России по свидетельствам о рождении. Напомним, с 20 января данной категории граждан страны для поездок за рубеж теперь нужен заграничный паспорт.

Коммерческий директор туроператора Оксана Булах заявила, что среди тех, кто ездил в 2025 году в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляла 35%.

«Возможно, потерю турпотока мы ощутим ближе к сезону, так как от поездки откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление и не оформлял для путешествия загранпаспорт», – подчеркнула она.