ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

РСТ: ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ

Новости Вторник, 20 января 2026 20:46
РСТ: ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что турпоток в Абхазию может уменьшиться. Об этом сообщает телеканал «360». Отмечается, что причина в запрете на выезд детей до 14 лет из России по свидетельствам о рождении. Напомним, с 20 января данной категории граждан страны для поездок за рубеж теперь нужен заграничный паспорт.

Коммерческий директор туроператора Оксана Булах заявила, что среди тех, кто ездил в 2025 году в Абхазию, доля туристов с детьми до 14 лет составляла 35%.

«Возможно, потерю турпотока мы ощутим ближе к сезону, так как от поездки откажутся те, кто никогда не рассматривал Абхазию как зарубежное направление и не оформлял для путешествия загранпаспорт», – подчеркнула она.

