УГАИ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА РОССИЙСКИЕ ПРАВА

Новости Вторник, 20 января 2026 20:43
УГАИ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА РОССИЙСКИЕ ПРАВА

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии вновь открыт прием документов на упрощенное получение российских водительских удостоверений с 20 января 2026 года. Ранее процесс был приостановлен с 20 декабря. Оформление проводится на основании указа Владимира Путина от 1 апреля 2025 года.

Процесс подачи заявлений на выдачу российских водительских удостоверений в упрощенном порядке, который был временно приостановлен 20 декабря 2025 года, вновь начался 20 января 2026 года. Эту информацию предоставили в Управлении государственной автоинспекции МВД Абхазии.

Владимир Путин, глава России, в ответ на обращение президента Абхазии Бадры Гунбы 1 апреля 2025 года подписал указ. Согласно этому указу, гражданам Абхазии, обладающим либо гражданством России, либо видом на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основе их действующих абхазских удостоверений. Уже с 15 апреля специалисты приступили к оформлению российских удостоверений.

«С 20 января возобновился прием документов на упрощенное оформление российских водительских удостоверений, необходимых для передвижения по территории Российской Федерации. Документы можно подать в здании Управления госавтоинспекции с 09:00 до 18:00 по московскому времени, с вторника по субботу. Однако начиная с 1 апреля этого года, абхазские водители, являющиеся гражданами России, обязаны будут иметь российские водительские удостоверения для управления транспортом в Российской Федерации. Получение этого документа будет возможно только в России при обязательной сдаче экзамена», – говорится в сообщении.

Ранее начальник Управления ГАИ МВД республики, Дамей Авидзба, сообщал, что из-за периода отчетности и предстоящих новогодних праздников прием документов и выдача российских удостоверений в Абхазии были прекращены с 20 декабря по 20 января. По информации от Авидзбы, с начала процесса более 16 тысяч заявлений на получение российских удостоверений было подано, из которых около 15 тысяч человек уже получили документы, тогда как 548 заявителям было отказано.

 
Упрощенное оформление российских водительских удостоверений в Абхазии осуществляется до 1 апреля 2026 года. Управление Госавтоинспекции МВД призывает граждан Абхазии водителей, имеющих российское гражданство или вид на жительство, не откладывать подачу документов на получение водительских удостоверений российского образца.

Приём документов ведётся в здании УГАИ со вторника по субботу, с 9 до 18 часов. Напоминаем, что после 1 апреля текущего года абхазские водители, имеющие гражданство России, не смогут управлять транспортным средством на территории Российской Федерации без российских водительских удостоверений.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 20 января 2026 20:53

