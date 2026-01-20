УГАИ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА РОССИЙСКИЕ ПРАВА
Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии вновь открыт прием документов на упрощенное получение российских водительских удостоверений с 20 января 2026 года. Ранее процесс был приостановлен с 20 декабря. Оформление проводится на основании указа Владимира Путина от 1 апреля 2025 года.
Процесс подачи заявлений на выдачу российских водительских удостоверений в упрощенном порядке, который был временно приостановлен 20 декабря 2025 года, вновь начался 20 января 2026 года. Эту информацию предоставили в Управлении государственной автоинспекции МВД Абхазии.
Владимир Путин, глава России, в ответ на обращение президента Абхазии Бадры Гунбы 1 апреля 2025 года подписал указ. Согласно этому указу, гражданам Абхазии, обладающим либо гражданством России, либо видом на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основе их действующих абхазских удостоверений. Уже с 15 апреля специалисты приступили к оформлению российских удостоверений.
«С 20 января возобновился прием документов на упрощенное оформление российских водительских удостоверений, необходимых для передвижения по территории Российской Федерации. Документы можно подать в здании Управления госавтоинспекции с 09:00 до 18:00 по московскому времени, с вторника по субботу. Однако начиная с 1 апреля этого года, абхазские водители, являющиеся гражданами России, обязаны будут иметь российские водительские удостоверения для управления транспортом в Российской Федерации. Получение этого документа будет возможно только в России при обязательной сдаче экзамена», – говорится в сообщении.
Ранее начальник Управления ГАИ МВД республики, Дамей Авидзба, сообщал, что из-за периода отчетности и предстоящих новогодних праздников прием документов и выдача российских удостоверений в Абхазии были прекращены с 20 декабря по 20 января. По информации от Авидзбы, с начала процесса более 16 тысяч заявлений на получение российских удостоверений было подано, из которых около 15 тысяч человек уже получили документы, тогда как 548 заявителям было отказано.
Приём документов ведётся в здании УГАИ со вторника по субботу, с 9 до 18 часов. Напоминаем, что после 1 апреля текущего года абхазские водители, имеющие гражданство России, не смогут управлять транспортным средством на территории Российской Федерации без российских водительских удостоверений.