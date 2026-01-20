 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
19 РЕЙСОВ МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И СУХУМОМ ВЫПОЛНЕНО В 2025 ГОДУ

Новости Вторник, 20 января 2026 20:41
19 РЕЙСОВ МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И СУХУМОМ ВЫПОЛНЕНО В 2025 ГОДУ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. 19 авиарейсов между Нижним Новгородом и Сухумом осуществлено с момента запуска прямого авиасообщения. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму.

Напомним, прямые перелёты по курортному направлению стартовали в 2025 году. Их запуск был обусловлен высоким интересом пассажиров, возобновлением работы аэропорта в Сухуме, а также развитием межрегионального сотрудничества.

Полётная программа в Абхазию реализовывалась при поддержке администрации Нижнего Новгорода. Муниципалитет компенсировал 75% затрат на один оборотный рейс, направив на субсидирование порядка 14,8 млн рублей.

Первый рейс из нижегородского международного аэропорта имени Чкалова отправился 13 мая прошлого года. Полёты выполняла авиакомпания «Икар». Время в пути составляло около 3 часов 40 минут, а стоимость билетов начиналась от 9 тысяч рублей.

Самолеты по этому направлению летали один раз в неделю по пятницам. Однако в конце мая 2025 года Росавиация разрешила выполнять рейсы ежедневно.

Отмечается, что авиасообщение между приволжской столицей и Сухумом действовало с мая по сентябрь минувшего года. За этот период услугой воспользовались более 3300 пассажиров.

