Абхазия Информ

НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ УСТАНОВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДСВЕТКУ

Новости Вторник, 20 января 2026 20:39
НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ УСТАНОВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДСВЕТКУ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной столицы установят дополнительную подсветку. Как рассказал глава администрации города Сухум Тимур Агрба, принято решение об установке дополнительной подсветки на набережной столицы на участке от кафе «Пингвин» до Красного моста. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Финансовую помощь в реализации проекта оказали президент Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.   «Далее, дабы не нагружать бюджет, нами было сделано обращение к меценатам и бизнесменам, которые охотно оказали нам содействие и выделили финансовые средства. Наметилась хорошая тенденция взаимодействия администрации с бизнесменами в части благоустройства города, темпы которого мы будем наращивать и далее», – сказал Тимур Агрба.

Об этом сообщает сайт столицы.

