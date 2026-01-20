Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации Сухума, под председательством главы Тимура Агрба прошло совещание по масштабной реконструкции набережной столицы. В нем приняли участие представители профильных служб администрации, представители российских регионов и абхазского бизнеса.

На совещании отмечалось, что на всех участках с подрядчиками будут работать и специалисты профильных служб администрации, отвечающие за коммуникации, водоснабжение, канализацию, ливневки.

Глава Сухума Тимур Агрба отметил, что предстоит огромный объем работ и нацелил к работе на участках в две смены. Тимур Агрба проинформировал, что, по поручению президента создается оперативный штаб по реконструкции набережной в городе Сухум под руководством вице-президента Беслана Бигвава.

В ближайшее время предстоит утвердить состав рабочей группы.

Об этом сообщает сайт столицы.