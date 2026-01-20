НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА РЕМОНТИРУЮТ ПОДПОРНУЮ СТЕНУ
Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Профильные службы Администрации города Сухум проводят ремонт второго участка подпорной стены на исторической части набережной столицы. Агрессивная морская среда разрушила несущие конструкции стены на набережной у кафе «Пингвин».
Второй этап ремонтных работ, запланированных администрацией, включает реконструкцию стены протяженностью 54 метра. С помощью техники установят буронабивные сваи в количестве десяти штук длиной по 8 метров.
Работы, в случае благоприятных погодных условий, планируют завершить к концу января.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- МВД ПРОВЕРЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПОДРЯДЧИКА
- РСТ: ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ
- УГАИ АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА РОССИЙСКИЕ ПРАВА
- 19 РЕЙСОВ МЕЖДУ НИЖНИМ НОВГОРОДОМ И СУХУМОМ ВЫПОЛНЕНО В 2025 ГОДУ
- НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ УСТАНОВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОДСВЕТКУ