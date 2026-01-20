 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРИ АППАРАТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СОЗДАНО ДВА НОВЫХ ОТДЕЛА

Новости Вторник, 20 января 2026
ПРИ АППАРАТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СОЗДАНО ДВА НОВЫХ ОТДЕЛА

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. При аппарате Министерства культуры создан отдел креативной экономики и культурных индустрий. Начальником нового подразделения назначена Светлана Габуния.

Отдел займется формированием государственной стратегии поддержки креативных индустрий. В числе приоритетов – интеграция креативной экономики в экономическую систему страны.

Планируется развитие отраслей от IT и дизайна до кино, музыки и архитектуры, а также внедрение современных технологий для передачи культурных ценностей.

Также создан новый отдел кинематографии. Приказом министра начальником отдела назначен Теймураз Тания.

Основные задачи отдела:

Сохранение, развитие и популяризация национальной кинематографии;

Обеспечение условий для развития национального кинематографа;

Повышение роли киноискусства в возрождении духовных традиций абхазского народа;

Создание условий для доступа населения к произведениям абхазского и мирового киноискусства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 20 января 2026 20:35

