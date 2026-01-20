ПРИ АППАРАТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СОЗДАНО ДВА НОВЫХ ОТДЕЛА
Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. При аппарате Министерства культуры создан отдел креативной экономики и культурных индустрий. Начальником нового подразделения назначена Светлана Габуния.
Отдел займется формированием государственной стратегии поддержки креативных индустрий. В числе приоритетов – интеграция креативной экономики в экономическую систему страны.
Планируется развитие отраслей от IT и дизайна до кино, музыки и архитектуры, а также внедрение современных технологий для передачи культурных ценностей.
Также создан новый отдел кинематографии. Приказом министра начальником отдела назначен Теймураз Тания.
Основные задачи отдела:
Сохранение, развитие и популяризация национальной кинематографии;
Обеспечение условий для развития национального кинематографа;
Повышение роли киноискусства в возрождении духовных традиций абхазского народа;
Создание условий для доступа населения к произведениям абхазского и мирового киноискусства.