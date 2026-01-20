НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Вторник, 20 января 2026 20:30
Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое проходило в Калининграде. Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг.
Победа позволила Никите отобраться на первенство России, которое пройдет во Владикавказе с 11 по 15 февраля. Этот турнир является отборочным этапом на чемпионаты Европы и мира.
Спортсмен является воспитанником тренера Размика Алабян.