НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Вторник, 20 января 2026 20:30
НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое проходило в Калининграде. Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг.

Победа позволила Никите отобраться на первенство России, которое пройдет во Владикавказе с 11 по 15 февраля. Этот турнир является отборочным этапом на чемпионаты Европы и мира.

Спортсмен является воспитанником тренера Размика Алабян.

