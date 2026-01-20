НИКИТА ЛЕЖИЯ – ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Никита Лежия стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, которое проходило в Калининграде. Спортсмен выступал в весовой категории до 61 кг.