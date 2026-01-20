 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО БАТАЛА ЦВИЖБА НАПРАВЛЕНО В СУД

Вторник, 20 января 2026
Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района в Очамчырский районный суд направлено уголовное дело по обвинению Цвижба Батала Астамуровича в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

18 июля 2025 года, примерно в 03 часа 24 минуты, Цвижба Батал Астамурович, имея преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Барадовой М.М., прибыл в домовладение, расположенное в селе Члоу Очамчыркого района, где осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, из имевшегося при нем огнестрельного оружия автомата системы «Калашникова», умышленно произвел 7 выстрелов в Барадову М.М., в результате чего последняя скончалась на месте, Цвижба Б.А. скрылся с места преступления.

18 июля 2025 года Цвижба Б.А. явился с повинной в ОВД по Очамчырскому району.

В настоящее время Цвижба Б.А. содержится в ИВС МВД.

