 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ

Новости Вторник, 20 января 2026 20:26
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В целях реализации пунктов посланий президента премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное оказанию социальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, и. о. министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба, руководители Госкомитета по репатриации и Фонда репатриации.

«За счёт средств республиканского бюджета реализуется государственная целевая программа – жилище. Также за счёт средств бюджета фонда репатриации финансируются мероприятия по строительству жилого фонда для репатриантов. Президент обозначил основную цель в этом направлении объединить ресурсы этих программ для достижения более эффективного результата по предоставлению жилья молодым семьям и другим категориям нуждающихся. Естественно, важным аспектом и критерием является определение приоритетных социальных групп для получения государственной социальной помощи. Источники финансирования есть. Нам нужно ускориться в принятии решения и предложить президенту на рассмотрение модель, которую мы с вами определим», – сказал Владимир Делба, открывая совещание.

«Послание президента предполагает, что усилие нужно объединять для того, чтобы программы предоставления жилья многодетным семьям и другим категориям граждан были более систематизированы, охват был шире. Думаю, что мы с вами выработаем предложения, чтобы в кратчайшие сроки их реализовать», – сказал Беслан Эшба.

Членам рабочей группы предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться государством.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 20 января 2026 20:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХАНА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА 2025 ГОД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО БАТАЛА ЦВИЖБА НАПРАВЛЕНО В СУД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.