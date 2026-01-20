СОВЕЩАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. В целях реализации пунктов посланий президента премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное оказанию социальной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, и. о. министра социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба, руководители Госкомитета по репатриации и Фонда репатриации.

«За счёт средств республиканского бюджета реализуется государственная целевая программа – жилище. Также за счёт средств бюджета фонда репатриации финансируются мероприятия по строительству жилого фонда для репатриантов. Президент обозначил основную цель в этом направлении – объединить ресурсы этих программ для достижения более эффективного результата по предоставлению жилья молодым семьям и другим категориям нуждающихся. Естественно, важным аспектом и критерием является определение приоритетных социальных групп для получения государственной социальной помощи. Источники финансирования есть. Нам нужно ускориться в принятии решения и предложить президенту на рассмотрение модель, которую мы с вами определим», – сказал Владимир Делба, открывая совещание.

«Послание президента предполагает, что усилие нужно объединять для того, чтобы программы предоставления жилья многодетным семьям и другим категориям граждан были более систематизированы, охват был шире. Думаю, что мы с вами выработаем предложения, чтобы в кратчайшие сроки их реализовать», – сказал Беслан Эшба.

Членам рабочей группы предстоит принять решение по льготным категориям граждан, которым помощь будет оказываться государством.

Об этом сообщает сайт КМ.