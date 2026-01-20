 

ХАНА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА 2025 ГОД

Новости Вторник, 20 января 2026 20:21
ХАНА ГУНБА ПРЕДСТАВИЛА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОТЧЕТ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗА 2025 ГОД

Сухум. 20 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр просвещения Хана Гунба представила премьер-министру Владимиру Делба отчет о работе Министерства за 2025 год. Одним из главных направлений деятельности Министерства просвещения является повышение эффективности деятельности образовательных учреждений.

Для достижения этих целей ведется непрерывная работа по нескольким направлениям:

– комплексное повышение квалификации для педагогических работников;                

– оснащение школ, улучшение материально-технической баз;                          

– повышение оплаты труда работников сферы образования;                        

– профориентационная работа.

В Абхазии осуществляют свою деятельность 39 дошкольных образовательных учреждения, в которых учатся 4203 воспитанников, 152 общеобразовательные школы, в том числе 3 интерната, 1 лицей, 1 вспомогательная школа, 1 очно-заочная школа, в которых обучаются 29127 учащихся.

Пять средне-профессиональных образовательных учреждения осуществляют образовательную деятельность по 17 специальностям, где обучается 623 студента.

Правительство ежегодно индексирует заработные платы основных категорий педагогических работников.

В 2025 году были приняты меры по поддержанию учителей абхазского языка и литературы, русского языка и литературы, классных руководителей.

1514 человек и 2044 классных руководителя по стране коснулась мера поддержки государства в виде доплат.

Министр с сожалением отметила, что, как и прежде, школы испытывают дефицит преподавательских кадров.

Хана Гунба при этом рассчитывает, что меры поддержки педагогических работников, которые применяются государством дадут положительный результат.

«Я уверена в том, что педагог, учитель, который ощущает поддержку со стороны государства, он эти чувства передает ученику. Необходимо возродить, вернуть статус и уважение к педагогической профессии. Мне очень хочется верить в то, что подобные меры эффективно отразятся на омоложение педагогических коллективов», – сказала Хана Гунба.

Министр отметила также необходимость повышение заработной платы работникам административно-хозяйственной части образовательных учреждений.

Премьер-министр подчеркнул, что проблема известна, и в отдельных районах уже приняты решения по поэтапной индексации зарплаты этим категориям работников. Он также проинформировал, что к 1 июля должны быть представлены предложения по выравниванию средней заработной платы к прожиточному минимуму, что также будет способствовать росту заработных плат.

«На протяжении уже десяти лет осуществляется индексирование заработных плат отдельных категорий работников в сфере образования. Да, это неправильно. Несомненно, престижность профессии надо поднимать. Особое внимание будем уделять подготовке программы «сельской учитель»», – отметил премьер-министр.

