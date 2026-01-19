АБХАЗИЯ НЕ ЖДЁТ СПАДА ТУРПОТОКА ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии не ожидают снижения туристического потока из-за новых правил въезда для детей, согласно которым для поездки в страну детям потребуется личный загранпаспорт. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа заявил, что новые правила пересечения границы России для несовершеннолетних, вступающие в силу 20 января, не приведут к сокращению числа туристов в республику.

Согласно обновлённым требованиям, для выезда детей до 14 лет в Абхазию и ряд других стран теперь потребуется либо личный загранпаспорт ребёнка, либо его данные должны быть внесены в загранпаспорт родителя.

Логуа подчеркнул, что информация о нововведениях широко распространялась заранее через СМИ и профильные площадки.

«Министерство туризма, со своей стороны, активно информировало о новых правилах на всех профильных форумах и довело сведения до каждого туроператора, работающего с направлением», – отметил министр.

По его словам, турфирмы уже предупреждают клиентов о необходимости оформления документов.

Глава ведомства выразил уверенность, что перед летним сезоном сокращения потока отдыхающих не произойдёт. При этом он добавил, что абхазская сторона надеялась на возможные исключения для республики, но на данный момент такие решения не предусмотрены.