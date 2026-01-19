ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ, КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ СТРАНЫ МЕНЯЮТСЯ С 20 ЯНВАРЯ
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. С 20 января 2026 года для выезда детей до 14 лет в несколько соседних стран станет обязательным заграничный паспорт. Речь идет о поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.
До сих пор для въезда в эти государства ребенку достаточно было свидетельства о рождения. Теперь этот документ перестанет быть достаточным основанием для поездки. Важное уточнение: дети, которые уже пересекли границу по старому правилу до 20 января, смогут вернуться в Россию по своему свидетельству о рождении.
Для подростков, достигших 14-летия, правила иные. Им по-прежнему можно будет въезжать в названные страны по внутреннему паспорту гражданина РФ.
