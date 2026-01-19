 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ, КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ СТРАНЫ МЕНЯЮТСЯ С 20 ЯНВАРЯ

Новости Понедельник, 19 января 2026 16:25
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАВИЛА ВЫЕЗДА ДЕТЕЙ В АБХАЗИЮ, КАЗАХСТАН И ДРУГИЕ СТРАНЫ МЕНЯЮТСЯ С 20 ЯНВАРЯ

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. С 20 января 2026 года для выезда детей до 14 лет в несколько соседних стран станет обязательным заграничный паспорт. Речь идет о поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.

До сих пор для въезда в эти государства ребенку достаточно было свидетельства о рождения. Теперь этот документ перестанет быть достаточным основанием для поездки. Важное уточнение: дети, которые уже пересекли границу по старому правилу до 20 января, смогут вернуться в Россию по своему свидетельству о рождении.

Для подростков, достигших 14-летия, правила иные. Им по-прежнему можно будет въезжать в названные страны по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 19 января 2026 16:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЮЖАНЕ ВЫБИРАЛИ АБХАЗИЮ, ОАЭ И ТУРЦИЮ АБХАЗИЯ НЕ ЖДЁТ СПАДА ТУРПОТОКА ИЗ-ЗА НОВЫХ ПРАВИЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.