В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЮЖАНЕ ВЫБИРАЛИ АБХАЗИЮ, ОАЭ И ТУРЦИЮ
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 22,5% больше россиян, чем годом ранее. Активнее всего росло азиатское направление во главе с Вьетнамом, в топ-3 по динамике прироста турпотока также попали Иордания и впервые – Босния и Герцеговина.
В равной степени – на четверть – выросло число поездок в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока. В Южную Америку ездили чаще на 21%, Европа и Северная Америка прибавили по 14%.
Жители Краснодарского края выезжали за рубеж на 15% активнее, чем годом ранее. Наибольшее число отдыхающих пришлось на Абхазию, ОАЭ и Турцию. Также в топ попали Азербайджан и Грузия.
