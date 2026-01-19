 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЮЖАНЕ ВЫБИРАЛИ АБХАЗИЮ, ОАЭ И ТУРЦИЮ

Новости Понедельник, 19 января 2026 15:11
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЮЖАНЕ ВЫБИРАЛИ АБХАЗИЮ, ОАЭ И ТУРЦИЮ

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 22,5% больше россиян, чем годом ранее. Активнее всего росло азиатское направление во главе с Вьетнамом, в топ-3 по динамике прироста турпотока также попали Иордания и впервые – Босния и Герцеговина.

В равной степени – на четверть – выросло число поездок в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока. В Южную Америку ездили чаще на 21%, Европа и Северная Америка прибавили по 14%.

Жители Краснодарского края выезжали за рубеж на 15% активнее, чем годом ранее. Наибольшее число отдыхающих пришлось на Абхазию, ОАЭ и Турцию. Также в топ попали Азербайджан и Грузия.

