 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В РФ ХОТЯТ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЖ ИЛИ ВТОРОМ ГРАЖДАНСТВЕ

В РФ ХОТЯТ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЖ ИЛИ ВТОРОМ ГРАЖДАНСТВЕ

Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. В РФ хотят ввести уголовную ответственность за неуведомление о ВНЖ или втором гражданстве. Для тех, кто, находясь за рубежом, получил такие документы и не сообщил об этом в российское консульство или диппредставительство, намерены ввести штрафы до 200 тысяч рублей или в размере дохода за год, а также до 400 часов обязательных работ. Соответствующий законопроект размещен на сайте МИДа РФ от 30 декабря 2025 года.

Как отмечается, поправки в том числе планируют внести в статью 11 закона «О гражданстве РФ». В случае принятия нового законопроекта уведомление о новом гражданстве или ВНЖ станет обязательным в течение 60 дней с момента его получения. Ранее граждане РФ должны были это делать в течение того же срока со дня въезда в Россию, а те, кто находятся за рубежом и не возвращается на родину, могли вообще не информировать российские власти о таких изменениях.

После уведомления последует автоматическая постановка на консульский учет, а ответственность за уклонение от подачи сведений будет рассматриваться как уголовное преступление. После одобрения документ вступит в силу 1 января 2028 года.

Россиянам, которые живут за границей и не уведомляли о ВНЖ или втором паспорте ранее, планируют дать на уведомление 1 год.

