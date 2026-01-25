Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. В РФ хотят ввести уголовную ответственность за неуведомление о ВНЖ или втором гражданстве. Для тех, кто, находясь за рубежом, получил такие документы и не сообщил об этом в российское консульство или диппредставительство, намерены ввести штрафы до 200 тысяч рублей или в размере дохода за год, а также до 400 часов обязательных работ. Соответствующий законопроект размещен на сайте МИДа РФ от 30 декабря 2025 года.

Как отмечается, поправки в том числе планируют внести в статью 11 закона «О гражданстве РФ». В случае принятия нового законопроекта уведомление о новом гражданстве или ВНЖ станет обязательным в течение 60 дней с момента его получения. Ранее граждане РФ должны были это делать в течение того же срока со дня въезда в Россию, а те, кто находятся за рубежом и не возвращается на родину, могли вообще не информировать российские власти о таких изменениях.

После уведомления последует автоматическая постановка на консульский учет, а ответственность за уклонение от подачи сведений будет рассматриваться как уголовное преступление. После одобрения документ вступит в силу 1 января 2028 года.

Россиянам, которые живут за границей и не уведомляли о ВНЖ или втором паспорте ранее, планируют дать на уведомление 1 год.