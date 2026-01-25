 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ

Новости Воскресенье, 25 января 2026 13:40
АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ

Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба находится с рабочим визитом в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.

Состоялась встреча Бадры Гунба с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В ходе встречи была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии с Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался 1 января заканчивается 25 января.

Вопрос продления сроков перетока электроэнергии обсудили сегодня также в Москве Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба с российскими коллегами. Технические параметры и объем планируемого перетока был согласован с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 25 января 2026 13:42

