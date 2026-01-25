АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ

Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба находится с рабочим визитом в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Алхас Чолокуа.

Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В ходе встречи была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии с Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался 1 января заканчивается 25 января.

Вопрос продления сроков перетока электроэнергии обсудили сегодня также в Москве Вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба с российскими коллегами. Технические параметры и объем планируемого перетока был согласован с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком.