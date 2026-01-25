Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии открылась первая кино и медиашкола. Реализовать этот уникальный для республики проект удалось благодаря победе в конкурсе «Созидатели Абхазии». Школа предлагает обучение ключевым профессиям в кино:

звукорежиссура и саунд-дизайн;

монтаж;

сценарное дело;

журналистика и блогинг;

актерское мастерство;

художественный цех.

Цель – дать старт развитию современного кинематографа в республике и раскрыть творческий потенциал нового поколения.

«В первый же день набора нам пришло около 200 заявок. Это показатель того, насколько востребовано и нужно это направление в нашей стране сейчас», – отметила руководитель проекта Амра Начкебия.

Столь высокий интерес подтверждает значимость инициативы для культурного развития Абхазии.

«Я надеюсь, что в киношколе мне помогут развить мои таланты, стать лучше и я смогу самореализоваться», – поделилась одна из учениц Мирея Горзолия.

Работа школы осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов России.