В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ КИНО И МЕДИАШКОЛА
Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии открылась первая кино и медиашкола. Реализовать этот уникальный для республики проект удалось благодаря победе в конкурсе «Созидатели Абхазии». Школа предлагает обучение ключевым профессиям в кино:
операторское искусство;
звукорежиссура и саунд-дизайн;
монтаж;
сценарное дело;
журналистика и блогинг;
актерское мастерство;
художественный цех.
Цель – дать старт развитию современного кинематографа в республике и раскрыть творческий потенциал нового поколения.
«В первый же день набора нам пришло около 200 заявок. Это показатель того, насколько востребовано и нужно это направление в нашей стране сейчас», – отметила руководитель проекта Амра Начкебия.
Столь высокий интерес подтверждает значимость инициативы для культурного развития Абхазии.
«Я надеюсь, что в киношколе мне помогут развить мои таланты, стать лучше и я смогу самореализоваться», – поделилась одна из учениц Мирея Горзолия.
Работа школы осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов России.