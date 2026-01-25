 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ КИНО И МЕДИАШКОЛА

В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ КИНО И МЕДИАШКОЛА

Сухум. 25 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии открылась первая кино и медиашкола. Реализовать этот уникальный для республики проект удалось благодаря победе в конкурсе «Созидатели Абхазии». Школа предлагает обучение ключевым профессиям в кино:

операторское искусство;

звукорежиссура и саунд-дизайн;

монтаж;

сценарное дело;

журналистика и блогинг;

актерское мастерство;

художественный цех.

Цель – дать старт развитию современного кинематографа в республике и раскрыть творческий потенциал нового поколения.

«В первый же день набора нам пришло около 200 заявок. Это показатель того, насколько востребовано и нужно это направление в нашей стране сейчас», – отметила руководитель проекта Амра Начкебия.

Столь высокий интерес подтверждает значимость инициативы для культурного развития Абхазии.

«Я надеюсь, что в киношколе мне помогут развить мои таланты, стать лучше и я смогу самореализоваться», – поделилась одна из учениц Мирея Горзолия.

Работа школы осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов России.

