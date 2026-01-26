В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОМОЛИТЬСЯ ИКОНЕ СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ

Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. В честь праздника Дня студентов – «Татьянин день», и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Степанова Татьяна подарила Каманскому монастырю икону святой Татьяны, написанную специально – как знак духовной поддержки, преемственности традиций и уважения к истории российского образования.

Икону принял настоятель Каманского монастыря имени Святителя Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут). Он отметил, что ранее в монастыре этой иконы не было, и сердечно поблагодарил за этот значимый дар. Игумен прочитал праздничную проповедь, поздравил всех со светлым праздником и поблагодарил за вклад в российско-абхазское сотрудничество Россотрудничество, Посольство России в Абхазии, Дом Москвы в Сухуме и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С тех пор святая мученица Татьяна считается покровительницей студентов, а Татьянин день стал символом молодости, стремления к знаниям, открытий и смелых идей.

Россотрудничество помогает открывать двери в российское образование для молодых людей со всего мира. Каждый год Русские дома в разных странах участвуют в отборе иностранных студентов в российские вузы, помогая талантливой молодёжи сделать первый шаг к профессии, знаниям и новым возможностям.