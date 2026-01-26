 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОМОЛИТЬСЯ ИКОНЕ СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ

Новости Понедельник, 26 января 2026 15:59
Оцените материал
(0 голосов)
В КАМАНСКОМ МОНАСТЫРЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОМОЛИТЬСЯ ИКОНЕ СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ

Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. В честь праздника Дня студентов – «Татьянин день», и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Республике Абхазия Степанова Татьяна подарила Каманскому монастырю икону святой Татьяны, написанную специально – как знак духовной поддержки, преемственности традиций и уважения к истории российского образования.

Икону принял настоятель Каманского монастыря имени Святителя Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут). Он отметил, что ранее в монастыре этой иконы не было, и сердечно поблагодарил за этот значимый дар. Игумен прочитал праздничную проповедь, поздравил всех со светлым праздником и поблагодарил за вклад в российско-абхазское сотрудничество Россотрудничество, Посольство России в Абхазии, Дом Москвы в Сухуме и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С тех пор святая мученица Татьяна считается покровительницей студентов, а Татьянин день стал символом молодости, стремления к знаниям, открытий и смелых идей.

Россотрудничество помогает открывать двери в российское образование для молодых людей со всего мира. Каждый год Русские дома в разных странах участвуют в отборе иностранных студентов в российские вузы, помогая талантливой молодёжи сделать первый шаг к профессии, знаниям и новым возможностям.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 26 января 2026 16:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ КИНО И МЕДИАШКОЛА БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ РЕЖИССЕРА ВАЛЕРИЯ КОВЕ С ЮБИЛЕЕМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.