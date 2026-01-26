 

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ РЕЖИССЕРА ВАЛЕРИЯ КОВЕ С ЮБИЛЕЕМ

Новости Понедельник, 26 января 2026 16:04
БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ РЕЖИССЕРА ВАЛЕРИЯ КОВЕ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Ахада Бадра Гәынба Аԥсны Жәлар рартист Валери Ақаҩба ииубилеи идиныҳәалеит

«Ҳаҭыр зқәу Валери Михаил-иҧа!

Гәык-ҧсык ала ишәыдысныҳәалоит 80 шықәса шәхыҵра иазку аиубилеи.

Шәара шәыҧсҭазааратә мҩа зегьы аҟазареи Аҧсны акультуреи рымаҵ аура иазкуп. Абаҩхатәра змоу арежиссиор, иналукааша актиор иаҳасабала, амилаҭтә театр арҿиараҟны, ҳуаажәларра рестетикатәи рдоуҳатәи ҿиараҟны шәылшамҭақәа хәы рымамӡам. Шәара шәырҿиареи иҳараку шәыпрофессионализми шәколлегацәеи шәҵаҩцәеи реиҧш, ахәаҧшҩыцәагьы рганахьала изыҧсоу азхаҵара аиуит.

Шәара ииашаны Аҧсны Жәлар рартист ихьӡ ҳаракы шәыхҵоуп – уи ианыҧшуеит шықәсарацәала имҩаҧыжәго аусуреи шәтәылауаҩратә позициеи, ҳтәыла акультура ҭынха ду шәазыҟазаашьеи рзы ҳажәлар рыбзиабареи, ишәықәырҵо аҳаҭыри.

Акрызҵазкуа абри амш аҽны ишәзеиҕьасшьоит агәабзиара, ахирра. Шәааигәа иҟазааит есқьынгьы шәызҭаху, шәбаҩхатәра ҳаҭыр ақәызҵо, иҿыцу шәырҿиаратә гәҭакқәа рыҟнытә насыҧ змоу ауаа».

