НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ТОВАР ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ» 26.01.2026
Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. На грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» сотрудники т/п «Псоу» ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «МАN» с государственным номером O022АА АВН/AX0222 АВН под управлением гражданина Кур-оглы Л. М., ранее прошедшее таможенное оформление.
В ходе таможенного досмотра был выявлен и изъят груз, неуказанный в таможенной декларации, а именно: корм для взрослых собак «Вожак» – 355 кг, сухой корм для собак «PROVIPET» – 200 кг, полнорационный гранулированный комбикорм «BEST» – 800 кг.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
