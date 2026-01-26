 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ТОВАР ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ» 26.01.2026

Новости Понедельник, 26 января 2026 16:07
Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. На грузовом терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» сотрудники т/п «Псоу» ГТК досмотрели автотранспортное средство марки «МАN» с государственным номером O022АА АВН/AX0222 АВН под управлением гражданина Кур-оглы Л. М., ранее прошедшее таможенное оформление.

В ходе таможенного досмотра был выявлен и изъят груз, неуказанный в таможенной декларации, а именно: корм для взрослых собак «Вожак» – 355 кг, сухой корм для собак «PROVIPET» – 200 кг, полнорационный гранулированный комбикорм «BEST» – 800 кг.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

