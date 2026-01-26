СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ НАЧАЛСЯ 25 ЯНВАРЯ
Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. 25 января начался социальный переток электроэнергии в Абхазию из России. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что конкретные объемы поставок будут утверждены на этой неделе.
С августа 2025 года дефицит мощностей в республике покрывался за счет средств «Черноморэнерго».
За этот период «Черноморэнерго» оплатило 720,5 млн кВт⋅ч, затратив 650 млн рублей.
Стабильное энергоснабжение остается приоритетной задачей государства. Ранее в своем Послании президент Бадра Гунба объявил о масштабной модернизации энергосетей в 2026 году.
