СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ НАЧАЛСЯ 25 ЯНВАРЯ

Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. 25 января начался социальный переток электроэнергии в Абхазию из России. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что конкретные объемы поставок будут утверждены на этой неделе.

С августа 2025 года дефицит мощностей в республике покрывался за счет средств «Черноморэнерго».

За этот период «Черноморэнерго» оплатило 720,5 млн кВт⋅ч, затратив 650 млн рублей.

Стабильное энергоснабжение остается приоритетной задачей государства. Ранее в своем Послании президент Бадра Гунба объявил о масштабной модернизации энергосетей в 2026 году.