ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ НАЧАЛСЯ 25 ЯНВАРЯ

Новости Понедельник, 26 января 2026 16:10
Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. 25 января начался социальный переток электроэнергии в Абхазию из России. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что конкретные объемы поставок будут утверждены на этой неделе.

С августа 2025 года дефицит мощностей в республике покрывался за счет средств «Черноморэнерго».

За этот период «Черноморэнерго» оплатило 720,5 млн кВтч, затратив 650 млн рублей.

Стабильное энергоснабжение остается приоритетной задачей государства. Ранее в своем Послании президент Бадра Гунба объявил о масштабной модернизации энергосетей в 2026 году.

