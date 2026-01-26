В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ»

Сухум. 26 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, на которое был приглашен министр по налогам и сборам Республики Абхазия Эдгар Бения.

В рамках повестки дня был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», который предусматривает новый вид государственной пошлины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в связи с тем, что судами общей юрисдикции рассматриваются дела по искам физических лиц неимущественного характера (признание права собственности, требование о сносе или приведении постройки в соответствие с установленными требованиями), предполагающие внесение государственной пошлины, очевидна необходимость установления на законодательном уровне размера соответствующей государственной пошлины по указанной категории юридически значимого действия.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере налогов». Предлагаемые законопроектом предложения являются частью мер по оптимизации налоговых льгот и направлены на повышение эффективности налоговой системы в Республике Абхазия, а также на исключение устаревших и утративших актуальность налоговых льгот.

В результате обсуждений депутаты приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данные вопросы на ближайшем заседании сессии Народного Собрания для принятия их в первом чтении.