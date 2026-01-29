ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ АКИРТАВА

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Департамент организации безопасности дорожного движения администрации Сухума информирует автомобилистов об изменении правил движения по улице Акиртава. Отныне движение по улице Акиртава вновь будет с выделенной полосой для общественного транспорта.

Со следующей недели возобновляется движение троллейбусов по маршруту «Маяк-Каштак». Сейчас проводится завершающий этап работ по ремонту троллейбусных линий и разметке улицы Акиртава. Из-за того, что несколько лет троллейбусы не ездили по этой улице, автомобилисты пользовались и стороной общественного транспорта.

Департамент организации безопасности дорожного движения столичной администрации просит автомобилистов быть внимательными на дороге – не переезжать разметку, не заезжать на полосу общественного транспорта, не подрезать троллейбусы и не создавать аварийные ситуации для пассажиров (горожан и гостей столицы), пользующихся общественным транспортом.

Об этом сообщает сайт столицы.