В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О КИНЕМАТОГРАФИИ»

Сухум. 29 января 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту. В нем приняли участие министр культуры Даур Кове и начальник отдела кинематографии при Министерстве культуры Республики Абхазия Теймураз Тания.

Участники заседания обсудили законопроект «О кинематографии», который разработан в целях развития абхазского кинематографа. Он определяет правовые, экономические и организационные основы сферы кинематографии и регулирует общественные отношения, связанные с производством, демонстрацией и хранением фильмов.

В его основу заложены сложившиеся стандарты и принципы организации кинематографической деятельности, с учетом современных реалий Республики Абхазия.

Законопроектом регламентируются такие понятия как кинематография, кинематографическая организация, субъект кинематографической деятельности, дается определение социально значимого фильма, фильмов, произведенных в Республике Абхазия и совместного производства, фильма для детей и юношества и др.

В результате детального обсуждения данного законопроекта комитетом было принято решение вынести его на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.